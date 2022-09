Bari, al parco 2 Giugno le finali del primo trofeo cittadino di streetball “Quartieri”

BARI - Domani, venerdì 30 settembre, alle ore 18.30, nel parco di largo 2 Giugno, si terranno le finali del primo trofeo di streetball della città di Bari “Quartieri”, un progetto organizzato dall’Asd Adria Bari con il patrocinio del Comune di Bari che ha visto sfidarsi 14 squadre in rappresentanza dei quartieri cittadini.

Le squadre, composte da cinque unità non variabili - tre uomini e due donne di cui una sempre in gioco -, si sono affrontate nella formula del basket da strada 3vs3 in quattro giornate nel mese di settembre.

All’evento interverrà l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.