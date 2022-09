Serie C, il Foggia a Taranto con Dellisanti in panchina

FRANCESCO LOIACONO - In Serie C nel Foggia Franco Dellisanti andrà in panchina Sabato 1 Ottobre alle 17,30 nel derby pugliese del Girone C allo “Jacovone” col Taranto. Una soluzione interna provvisoria questa per i dauni dopo la risoluzione del contratto con l’ex tecnico Roberto Boscaglia. Dellisanti è il tecnico della Primavera del Foggia.

Per quanto riguarda il nuovo allenatore si fanno i nomi di Marco Marchionni Cristian Brocchi e Massimo Pavanel. Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni o da Lunedì 3 Ottobre in poi.