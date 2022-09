Bari, al Terminal Crociere del Porto il Premio letterario 'Incanto della Bellezza'

BARI - Con la consegna degli esiti delle valutazioni da parte dei componenti le commissioni esaminatrici delle due sezioni Poesie Inedite e Racconti Brevi Inediti, di cui si compone il Premio Letterario “Incanto della Bellezza”, è giunta al termine la terza edizione, promossa dall’APS Bottega del Sorriso.La relativa cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 settembre alle ore 18,00 c/o la sala del Terminal Crociere del Porto di Bari e vedrà la presenza di autori provenienti da tutta Italia. La Commissione Esaminatrice del Concorso Letterario “Incanto della Bellezza” – 3 a edizione, sezione Racconti Brevi, èstata composta da:1) Prof.ssa Giorgia De Cicco, Docente e componente del Comitato progettazione dei Lions Club Arberia 2) Dott.ssa Michela Di Trani, Giornalista e scrittrice 3) Prof. Pietro Favia, Docente universitario, autore di numerose pubblicazioni 4) Prof.ssa Franca Ferrandini Troisi, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni 5) Avv. Paola Finocchietti, Consigliere dell’associazione . “Donne Giuriste Italiane” sez. Bari; vicepresidente Della scuola di Alta Formazione Agroalimentare 6) Padre Roberto Fusco, Autore di numerosi saggi, Padre Superiore della Comunità di Betania 7) Prof. Ignazio Lagrotta, Docente universitario, autore di numerosi saggi 8) Dott.ssa Carmela Montrone, Dirigente medico e scrittrice 9) Dott.ssa Mariella Pappalepore, Presidente del Club Cultura di Confindustria, Presidente O.M.A 10) Avv. Giovanni Signorile, Avvocato e docente nei corsi di formazione 11) Dott.ssa Elvira Zaccagnino, Direttore della Casa Editrice “Meridiana”, scrittriceLa Commissione Esaminatrice del Concorso Letterario “Incanto della Bellezza” – 3 a edizione, sezione Poesia, è stata composta da:1) Dott.ssa Enrica D’Acciò, Giornalista e scrittrice 2) Prof.ssa Carla D’Urso, Consigliere Rotary, ex-dirigente scolastico 3) Dott.ssa Marina Dimattia, funzionario MiBact, giornalista Gazzetta del Mezzogiorno 4) Prof.ssa Maristella Gatto, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni 5) Prof.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente Ambito Territoriale di Bari – USR Puglia 6) Prof.ssa Annarosa Mangone, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni 7) Prof.ssa Maria Celeste Maurogiovanni, ex docente di Materie Letterarie 8) Dott.ssa Maria Luisa Sgobba, Giornalista Mediaset, scrittrice 9) Dott.ssa Enrica Simonetti, Giornalista Gazzetta del Mezzogiorno 10) Prof. Giuseppe Solaro, Docente universitario, autore di numerose pubblicazioni 11) Prof. Giuseppe Starace, Docente Universitario, autore di numerose pubblicazioniSulla base del rispetto dei criteri di valutazione, stabiliti dal Comitato Organizzativo e indicati nel relativo Bando:a) Aderenza al tema oggetto del concorso (I legami) b) Carica emotiva trasmessa c) Originalità del contenuto d) Stile e qualità letteraria dopo un attento ed approfondito esame in forma rigorosamente anonima delle numerose e pregevoli opere pervenute, ha consegnato al Comitato Organizzativo le relative valutazioni che hanno consentito di stilare la graduatoria definitiva.L’APS Bottega del Sorriso con questo premio letterario si pone come obiettivo la sensibilizzazione culturale nonché la promozione della ricerca scientifica per la conoscenza e la cura dei tumori rari e delle malattie associate ai tumori rari, conscia anche del fatto che solo attraverso la difesa e la diffusione dell’arte e della cultura si preserva la bellezza dell’animo umano.