Serie A: l'Atalanta in vetta da sola

via Atalanta Bergamasca Calcio fb





A consentire l'accesso solitaria della Dea in vetta alla classifica è stata anche la sconfitta per 4-0 subìta dalla Roma in casa dell'Udinese nella gara disputatasi alle 20.45 di domenica 4 settembre 2022. Prima del fischio di inizio al Dacia Arena, gli orobici condividevano con i giallorossi di Mourinho il primo posto della graduatoria del massimo torneo nazionale.

- Espugnando il Brianteo con il 2-0 inflitto al Monza nel penultimo posticipo della quinta giornata, disputatosi alle 18.30 di lunedì 5 settembre, l'Atalanta conquista il primato solitario della Serie A 2022-23.