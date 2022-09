Beni culturali: a Bari dal 28 al 30 settembre Levigas

BARI - Giunge alla sua seconda edizione il congresso di Bari sui beni culturali pugliesi dal titolo “BENI CULTURALI IN PUGLIA - Il patrimonio culturale pugliese. Ricerche, applicazioni e best practices, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal 28 al 30 settembre 2022.A seguito del grande successo avuto nella prima edizione, il congresso che si focalizza sulle ricerche condotte sul patrimonio culturale pugliese, presenta una grande novità: una sessione speciale sui beni paesaggistici e naturalistici. I riflettori sono puntati su applicazioni, best practices ed esempi virtuosi nel campo delle scienze e delle tecnologie applicate al patrimonio culturale, del restauro e della valorizzazione. La seconda edizione, inoltre, è arricchita dall’istituzione di un importante premio dedicato alla memoria di Pasquale Battista e rivolto a giovani under 35, che si sono distinti per la propria attività di studio e ricerca nell’ambito del patrimonio culturale pugliese.L’obiettivo del congresso è quello di connettere università, centri di ricerca e istituzioni, al fine di incentivare una circolazione di idee e progetti e di promuovere un confronto diretto tra gli specialisti delle varie discipline volte allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Puglia.Il congresso è articolato in due macroaree. La prima “RICERCHE SUL PATRIMONIO CULTURALE”, racchiude gli studi e le ricerche condotte sul patrimonio culturale pugliese. La seconda, “APPLICAZIONI E BEST PRACTICES” si focalizza su esempi di eccellenza e casi innovativi, virtuosi e sostenibili nel campo delle scienze e delle tecnologie per il patrimonio culturale, del restauro e della valorizzazione.Organizzato dall’associazione culturale PUGLIA MIA, dalla Fondazione Pasquale Battista e dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il congresso ha un comitato scientifico i cui membri appartengono a diversi dipartimenti del Politecnico e dell’Università di Bari, di Foggia e del Salento, alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA APS, al Ministero della Cultura, al Museo della Preistoria di Nardò e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia.Main sponsor del congresso è Levigas S.p.A., società attiva a livello nazionale nella vendita di energia elettrica e gas naturale a famiglie e imprese, fortemente impegnata nella promozione di eventi culturali, sociali e sportivi.Il congresso gode del patrocinio di Regione Puglia, dell’Università del Salento, dell’Università di Foggia, della SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), del GABEC-Gruppo nazionale informale geo-risorse, ambiente, beni culturali, dell’AIAr (Associazione Italiana di Archeometria), della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari.Il congresso si terrà dal 28 al 30 settembre 2022 presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali dell’Università degli Studi Di Bari Aldo Moro. Il congresso è aperto a studiosi dei beni culturali della regione, nello specifico funzionari del MIC, ricercatori degli istituti di ricerca, docenti e ricercatori delle Università. È fortemente incoraggiata la partecipazione di dottorandi e studenti.Sito web del congresso con tutte le informazioni utili: https://www.congressoculturalheritagepugliamia.it/