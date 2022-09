Biden: "Non riconosceremo mai i territori annessi come Russia"

lev radin/Shutterstock

WASHINGTON - Il presidente Usa Joe Biden, che in mattinata aveva parlato di "operazione fraudolenta" a proposito dell'annessione, ha ribadito che gli Stati Uniti "non riconosceranno mai i territori come Russia". "Siamo preparati a difendere ogni centimetro della Nato", ha aggiunto Biden, accusando implicitamente Mosca del presunto sabotaggio al gasdotto Nord Stream. "Le fughe di gas dal Nord Stream sono state causate da un attacco deliberato. Quello che dice Putin sono solo bugie".A gettare acqua sul fuoco ci ha provato il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa alla Casa Bianca. "Non vediamo al momento nessuna minaccia imminente sull'uso di armi nucleari da parte da Mosca", ha detto, "ma continuiamo a monitorare la situazione in modo molto serio". In ogni caso, ha aggiunto Sullivan, "i militari americani in Europa sono pronti ad ogni evenienza".