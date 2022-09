Bari: domenica 2 ottobre al Teatro Petruzzelli la presentazione della collezione 2023 degli abiti da sposa Errico Maria

BARI - Proseguono gli eventi nella città di Bari: domenica 2 ottobre 2022, a partire dalle ore 16, presso il Teatro Petruzzelli, si terrà la sfilata degli abiti da sposa dell'atelier Errico Maria per la collezione 2023. Nei meravigliosi saloni si potranno scoprire i brand più importanti dell'Alta Moda Sposa. - Proseguono gli eventi nella città di Bari: domenica 2 ottobre 2022, a partire dalle ore 16, presso il Teatro Petruzzelli, si terrà la sfilata degli abiti da sposa dell'atelier Errico Maria per la collezione 2023. Nei meravigliosi saloni si potranno scoprire i brand più importanti dell'Alta Moda Sposa.

Per partecipare all'evento si può prenotare il biglietto registrandosi tramite il seguente link





Vero patrimonio di famiglia, Errico Maria oggi utilizza le sue conoscenze acquisite durante i suoi studi a Milano e la sua esperienza a Roma. Dal 1977, Errico Maria offre collezioni sontuosamente realizzate secondo la pura tradizione dell'Alta Moda italiana, che riflette la sua maestria e la sua sartoria su misura e il suo segreto svelato: il corsetto.

Disegnati nei laboratori della Maison, i suoi abiti da sposa seducono una clientela selettiva per la quale personalizza le sue creazioni. Essere profondamente influenzata dai suoi studi di moda a Milano e guidata da maestri della alta moda di Roma, Errico Maria mette in risalto la silhouette femminile con una visione architettonica e disegna le sue collezioni fatte a mano con i migliori materiali. Dal 1977 Errico Maria disegna collezioni create nella tradizione dell'Alta Moda italiana Couture e si riflette nella sua maestria artigianale, nella sartoria su misura e nel suo segreto svelato: il corsetto. Disegnati e prodotti nei laboratori della maison, gli abiti da sposa di Errico Maria si rivolgono a una clientela esigente per la quale personalizza le sue creazioni. Per la quale il segreto è il corsetto: un capo di lingerie tradizionale, nel corso dei secoli, diventato una parte essenziale. Pizzi, seta, taffetà e ricami delicatamente lavorati fluttuano leggeri come l'aria sopra la parte superiore di questo morbido-corsetto di seta con filo.

"La moda è un sogno. E se non sogni, non vivi. La moda è un sogno. E se non sogniamo, non viviamo" ha dichiarato la stilista Errico Maria.