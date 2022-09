BOF 2022: domani l’ultimo appuntamento con il concerto del quartetto d’archi Gershwin

BITONTO (BA) - Dopo il successo dei suoi appuntamenti estivi, la rassegna di musica lirica della città dell’olio tornerà a far suonare le note della solidarietà.Domani, 24 settembre, alle ore 20, nella Cattedrale di Bitonto, è in programma il concerto del Quartetto d’Archi Gershwin.Fabrizio Signorile (violino), Corsignano Liliana Troia (violino), Francesco Capuano (viola) ed Elia Ranieri (violoncello) proporranno una selezione delle più belle colonne sonore del cinema italiano ed internazionale.Ingresso libero e gratuito.L’evento è stato pensato dall’associazione socio-culturale “La Macina”, promotrice del Festival, per ringraziare il pubblico e quanti hanno sostenuto la raccolta fondi in favore delle famiglie ucraine residenti nella città di Bitonto e nelle frazioni di Palombaio e Mariotto.Anche nell’appuntamento di domani sarà possibile dare il proprio contributo.Il Bitonto Opera Festival, inserito nel cartellone della Bitonto Estate, è organizzato da “La Macina – Associazione socio culturale” e Coro Lirico Città di Bitonto, con il patrocinio del Comune di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari e il supporto della Masseria Lama Balice, Villa Giovanni XXIII, Parrocchia Cattedrale e Bitonto C5 Femminile. Media partner “da BITONTO”.