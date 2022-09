Borraccino. Contratto Istituzionale di Sviluppo: il 9 settembre nuovo incontro del TIP per l’Area di Taranto

TARANTO - "Parteciperemo, assieme al Presidente Emiliano e ad alcuni assessori regionali, al prossimo Tavolo Istituzionale Permanente del Contratto di Sviluppo per l’Area di Taranto, convocato dal Ministro Carfagna per il 9 settembre alle ore 11, in modalità videoconferenza" ha dichiarato, in una nota stampa, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mino Borraccino. - "Parteciperemo, assieme al Presidente Emiliano e ad alcuni assessori regionali, al prossimo Tavolo Istituzionale Permanente del Contratto di Sviluppo per l’Area di Taranto, convocato dal Ministro Carfagna per il 9 settembre alle ore 11, in modalità videoconferenza" ha dichiarato, in una nota stampa, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mino Borraccino.





"Diversi i punti all’ordine del giorno tra i progetti inseriti nella programmazione che da tempo seguiamo, il sottoscritto nella veste di coordinatore, per la Regione Puglia, del Piano Taranto, con l’obiettivo di adottare la migliore strategia per il rilancio del nostro capoluogo di provincia e del territorio circostante. Il dott. Esposito, RUC e Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale farà il punto sullo stato di attuazione del CIS, terrà un'informativa sui Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto nel 2026, con esposizione delle azioni finalizzate all’attuazione dell’art. 9 cc. 5-bis e 5-ter del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022 n. 25. Tratteremo lo stato di attuazione degli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, col Prefetto Martino e la riqualificazione dell’area ex Torpediniere del Mar Piccolo con l'intervento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Taranto, Prete. Ci saranno informative sulle attività di bonifica dell’Area ex Cemerad, a cura del Commissario Straordinario Vera Corbelli e sull’Accordo di Programma ex art. 252 bis del D.LGS 152/2006 inerente la bonifica e la reindustrializzazione dell’area ex yard Belleli, a cura del Ministero per lo Sviluppo Economico. Si tratta, quest'ultima di un'azione propedeutica per l'investimento del Gruppo Ferretti che entro l'anno insedierà un cantiere navale per la produzione di scafi per yacht: un progetto con una ricaduta occupazionale stimata di circa 200 persone, oltre all’indotto. Complessivamente sono 1.356 i milioni che compongono la disponibilità finanziaria del CIS, per investimenti su Taranto ed i comuni vicini. Col Presidente Michele Emiliano e con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, l'attenzione è massima, poiché rappresenta una importantissima occasione di rinascita del territorio, dove ci aspettiamo copiose ricadute occupazionali, infrastrutturali e ambientali, in tempi certi" ha dichiarato ancora Mino Borraccino.