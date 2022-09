Brindisi: il Centro di aggregazione di Bozzano riaprirà agli anziani

BRINDISI - L’amministrazione comunale ha accolto da tempo la richiesta degli anziani che frequentano il Centro di aggregazione situato al quartiere Bozzano di poter riutilizzare lo spazio per le proprie attività di carattere sociale, poiché lo stesso dal 2020, a seguito dell’emergenza pandemica, è stato messo a disposizione dell’Asl di Brindisi per l’allestimento e il funzionamento di un hub vaccinale. - L’amministrazione comunale ha accolto da tempo la richiesta degli anziani che frequentano il Centro di aggregazione situato al quartiere Bozzano di poter riutilizzare lo spazio per le proprie attività di carattere sociale, poiché lo stesso dal 2020, a seguito dell’emergenza pandemica, è stato messo a disposizione dell’Asl di Brindisi per l’allestimento e il funzionamento di un hub vaccinale.





Dato anche il venir meno della normativa emergenziale l’amministrazione ha avviato un’interlocuzione con l’Asl di Brindisi per illustrare l’esigenza sociale degli anziani e trovare un punto di mediazione.

Il 2 settembre 2022 il sindaco Riccardo Rossi ha risposto favorevolmente alla proposta del Direttore generale Flavio Roseto e del Direttore di Dipartimento Prevenzione Stefano Termite di continuare ad usufruire parzialmente della struttura come hub vaccinale, liberando il salone grande impiegato dagli anziani.

"Siamo arrivati ad una soluzione che mette insieme le esigenze degli anziani che frequentato il Centro di aggregazione al quartiere Bozzano e dell’Azienda sanitaria locale sempre impegnata nella prevenzione della salute dei cittadini – dichiara il sindaco Riccardo Rossi -. Negli ultimi due anni la socialità è stata ridimensionata notevolmente a causa dell’emergenza Covid, soprattutto a discapito delle fasce di età più vulnerabili, per questo crediamo che restituire uno spazio di incontro ed aggregazione agli anziani sia necessario e favorisca il miglioramento della loro qualità della vita. Per questo ringrazio l’Asl di Brindisi per aver accolto la nostra proposta e auguro una buona ripresa delle attività agli anziani".