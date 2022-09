(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 - "Il Pd per la prima volta nella storia non ha dichiarato cosa voleva fare dei voti presi. Non voleva governare con M5s, non voleva una grande coalizione. Credo che il risultato del Pd sia frutto di questa non chiarezza". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, incontrando la stampa. Fb Calenda