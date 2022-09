(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 - "Il M5S non ha messo al centro della campagna il reddito di cittadinanza, perchè è un dato acquisito. Sono state le altre forze che in modo concentrico lo hanno attaccato. Questo attacco è stato volgare e meschino, quando si è parlato di voto di scambio". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.