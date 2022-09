Carlo III, oggi proclamato re del Regno Unito. Il primo discorso: "Vi servirò per tutta la vita"

LONDRA - Carlo III sarà formalmente proclamato oggi re del Regno Unito. Nel suo primo discorso alla nazione ha promesso di servire il paese "per tutta la mia vita". I funerali di Elisabetta si svolgeranno il 19 settembre e presenzierà anche il presidente Usa Biden."Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore". Con queste parole è iniziato il primo discorso di Re Carlo III alla nazione britannica dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II."Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita". "Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finche sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore". Così il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione.E' un "momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo", ha detto Carlo III. "William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni"."Provo affetto per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano". Così il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione.