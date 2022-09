Politiche, Rita dalla Chiesa a Molfetta e Giovinazzo: “Luoghi da proteggere per far sì che i giovani non li abbandonino”

MOLFETTA (BA) - "Molfetta è un paese che mi ha accolta con affetto grande e vero, e che mi ha accompagnata alla Cattedrale per conoscere lo splendore della Madonna dei Martiri. Questa è una terra bellissima, con delle realtà imprenditoriali importanti. Sono stata anche a Giovinazzo, borgo sul mare con un paesaggio incredibile. Sono luoghi da proteggere, tutelare, per far sì che i tanti giovani non l'abbandonino e possano trovare terreno fertile per coltivare i propri progetti di vita con concretezza". Così Rita dalla Chiesa, candidata alla Camera nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta - Bitonto) e plurinominale Puglia 2 (Bari) tra le fila di Forza Italia.Con lei i senatori Dario Damiani (Vice coordinatore regionale vicario Fi) e Michele Boccardi, l’ex consigliere regionale Domenico Damascelli (Vice coordinatore regionale Fi), Mariatiziana Rutigliani (Responsabile regionale Pari Opportunità e Politiche Giovanili Fi), oltre a consiglieri e assessori dei comuni di Giovinazzo e Molfetta.