Champions: il Milan pareggia a Salisburgo

via Fc Red Bull Salzburg

Il Milan, nella città di Mozart, cerca di eseguire lo spartito che l'ha reso campione d'Italia, ma si scontra con un buon Salisburgo pareggiando 1-1. A passare in vantaggio sono gli austriaci con Okafor, bravo a superare Kalulu e superare Maignan. La risposta non si fa attendere ed arriva al 40' con Saelemakers che, servito da Leao al centro dell'area, batte Kolh.Nella ripresa un'occasione per parte ma il risultato non cambia. Finisce 1-1 tra Salisburgo e Milan con il Diavolo impegnato nella prossima sfida contro la Dinamo Zagabria che ha sconfitto incredibilmente il Chelsea di Tuchel.