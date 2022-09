via Inter fb

MILANO - Il Bayern Monaco batte a San Siro l'Inter in Champions League per 2-0. Al 25’ gol di Sané per i bavaresi. Nella ripresa la squadra di Inzaghi reagisce e va vicina al pari con Dzeko. Poi Sané provoca l’autogol di D’AmbrosioLa squadra di Nagelsmann si prende dunque i primi 3 punti nel Gruppo C insieme al Barcellona, vincente (5-1) contro il Viktoria Plzen nell'altra sfida.