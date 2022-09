Champions: la Juventus rimontata, fischi allo Stadium

via Juventus fb





Il sorpasso portoghese arriva al 55' quando Neres è bravo a ribadire in rete il pallone, dopo una prima conclusione di Rafa Silva ribattuta da Perin. I bianconeri sono alle corde, con il Benfica che rischia più volte di realizzare la terza marcatura. Dopo il triplo fischio finale, i bianconeri sono inondati dai fischi dei propri tifosi.





Vittoria senza discussione invece per il Napoli, che espugna l'Ibrox Stadium per 0-3. Gli azzurri sbloccano il risultato solo nella ripresa. E' il 67' quando Politano realizza il calcio che vale lo 0-1 di rigore per un fallo di mano di Barisic su conclusione di Kvaratskhelia. All'85' c'è gloria anche per Raspadori che, dopo un dialogo con Olivera, batte McGregor per lo 0-2. Nel recupero gli azzurri siglano lo 0-3 con Ndombélé. Gli azzurri a punteggio pieno se la dovranno vedere nel prossimo turno contro l'Ajax.

La Juventus esce sconfitta per l'1-2 sotto i fischi dello Stadium nella seconda giornata di Champions, contro il Benfica. I bianconeri passano in vantaggio con Milik al 4' battendo di testa Vlachodimos su punizione di Paredes. Il pareggio delle aquile arriva sul finale di tempo su calcio di rigore, per atterramento in area di Miretti su Goncal Ramos. Dal dischetto Joao Mario batte Perin, con una conclusione centrale.