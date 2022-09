Il feretro di Elisabetta II nella Westminster Hall

LONDRA — La bara della regina Elisabetta II ha lasciato per l'ultima volta Buckingham Palace, portata su una carrozza trainata da cavalli e salutata dai cannoni e dai rintocchi del Big Ben, in una solenne processione attraverso la folla drappeggiata di bandiere- strade fiancheggiate da Londra a Westminster Hall. Lì, il monarca più longevo della Gran Bretagna giacerà nello stato affinché il mondo lo pianga.La processione è stata seguita a piedi solo dai 4 figli di Elisabetta (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo) in prima fila; da William e Harry (figli di Carlo) in seconda, con accanto Peter Phillips (figlio di Anna e nipote più anziano della sovrana); e in terza dal duca di Gloucester (cugino della monarca), il conte di Snowden (figlio di sua sorella Margaret) e il vice ammiraglio Tim Laurence (consorte di Anna). A loro, dentro Westminster Hall, si sono unite, accanto ai rispettivi mariti e una dietro l'altra, la regina consorte Camilla; la consorte d'Edoardo, Sophie; quella di William, Catherine (o Kate); e quella di Harry, Meghan.La processione militare dal palazzo ha sottolineato i sette decenni di Elisabetta come capo di stato mentre il lutto nazionale si spostava sui grandi viali e sui monumenti storici della capitale del Regno Unito.La folla si è trascinata davanti alla sua bara nel centro della Westminster Hall, risalente a 900 anni fa, fino a notte fonda. Le persone si sono riversate in due file, con centinaia di migliaia di persone che dovrebbero rendere omaggio prima del suo funerale di stato lunedì.Tra la folla coppie e genitori con figli, veterani con medaglie che tintinnano su blazer blu navy, legislatori e membri della Camera dei Lord. Alcuni indossano nero o abiti e cravatte, altri jeans e scarpe da ginnastica, e tutti hanno aspettato ore per stare davanti alla bara per qualche istante.Gli applausi sono scoppiati fragorosi mentre la bara attraversava la Horse Guards Parade. Altre migliaia di persone nella vicina Hyde Park hanno guardato la processione sui maxi-schermi.La bara è sormontata dalla corona dello stato imperiale - incastonata con quasi 3.000 diamanti - e un mazzo di fiori e piante, tra cui un pino della tenuta di Balmoral, dove Elisabetta morì l'8 settembre all'età di 96 anni.