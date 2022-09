Colonna di fumo a Bari: vigili del fuoco in azione in capannone cinese





Non si conosce al momento l'entità dei danni causati dal vasto incendio o la presenza di possibili persone coinvolte.

BARI - Una densa coltre di fumo si è sprigionata stamani da alcuni magazzini di una ditta cinese, in via Roma, a Modugno (Ba), ed è visibile da diversi chilometri di distanza. Ad intervenire sul posto per domare le fiamme all'interno della struttura una decina di squadre dei Vigili del fuoco.