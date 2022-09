Dramma a Fasano, perde il controllo della motocicletta: muore il 34enne Emanuele Vincenzi

FASANO (BR) - Tragico incidente poco dopo le 21 di ieri sera nel centro di Fasano (Br). Un 34enne, Emanuele Vincenzi, per ragioni ancora da accertare, mentre percorreva via Giardinelli, all'altezza di via Bosi, ha perso il controllo della sua Triumph 1050.Vincenzi è finito sotto un'auto parcheggiata mentre la moto continuava la sua marcia, abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica. Ad intervenire sul post gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al giovane le cui condizioni si sono immediatamente aggravate.Non sono stati sufficienti più di trenta minuti di massaggio cardiaco e tecniche di rianimazione per riportare in vita lo sfortunato motociclista. I rilievi di rito sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Fasano.