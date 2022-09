Nations League, ko anche l'Ungheria: l'Italia vola alle Final Four

(via Nazionale italiana di calcio fb)



L'Ungheria con Styles cerca di accorciare le distanze ma trova un Donnarumma reattivo. Dopo 4' di recupero arriva il fischio finale con l'Italia che vince il girone 3 e vola in Olanda per giocare le Final Four, con Olanda, Croazia ed una tra Spagna e Portogallo.

- L'Italia, a Budapest, batte l'Ungheria per 2-0 con un gol per tempo. Il vantaggio azzurro con la firma di Raspadori arriva al 27' quando Gnonto, approfittando di un passaggio corto in area magiara, vince il contrasto con Gulacsi permettendo al bomber azzurro di insaccare a porta vuota. Il raddoppio arriva al 52' con Dimarco che sigla il 1500° gol azzurro, grazie ad un passaggio filtrante di Cristante da due passi realizza il 2-0.