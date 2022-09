via Nazionale italiana di calcio fb

- L'Italia di Mancini batte al San Siro l'Inghilterra per 1-0 nella penultima giornata di Nations League. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la partita si sblocca al 68' con Raspadori, bravo a controllare il passaggio lungo di Bonucci, per calciare di destro un tiro che punisce Pope.L'Inghilterra cerca di reagire e al 77' chiama, con Kane, Donnarumma ad una doppia parata. L'Italia con la vittoria contro gli inglesi si prepara a volare a Budapest per giocarsi la testa del girone contro l'Ungheria, mentre l'Inghilterra precipita in Serie B della Nations League.