CSV Taranto: oltre 15.000 euro per le "idee" del Terzo settore locale



TARANTO - Ultimi giorni per presentare idee progettuali al Centro Servizi Volontariato (CSV) Taranto che anche quest'anno sostiene le reti del terzo settore nei loro progetti per la promozione del volontariato e la formazione dei volontari.





Sono due, infatti, gli strumenti messi in campo dal Csv Taranto: "Idee di rete per … promuovere il volontariato" e "Idee di rete per … formare il volontariato"; i progetti dovranno essere presentati online entro giovedì prossimo, 30 settembre, sul sito www.csvtaranto.it, lo stesso dove sono disponibili informazioni.

Rinnovando l’invito a utilizzare queste due importanti opportunità, il Presidente del Csv Taranto, Francesco Riondino, ha infatti spiegato che "da tempo accompagniamo la co-progettazione e la realizzazione di idee formulate direttamente dagli Enti del terzo settore (Ets) del territorio provinciale, con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato, sia per la promozione del volontariato e la diffusione della cultura della solidarietà nella nostra comunità, sia per la formazione dei tanti volontari impegnati ogni giorno sul nostro territorio nei più svariati campi d’azione".

"Con questi due strumenti il Csv Taranto – ha poi detto il Presidente Francesco Riondino – intende stimolare il lavoro di rete tra gli Enti del Terzo settore, nonché favorire, attraverso la prevista attività di co-progettazione dell’idea, il consolidamento di capacità sempre più richieste al Terzo settore".

"In particolare il Csv Taranto – ha concluso Francesco Riondino – invita gli Enti del Terzo settore locale a collegare le idee che presenteranno con uno o più degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU, così come indicato dalla Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile (ASviS)".