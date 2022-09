Viaggi e idee weekend: minicrociere autunnali MSC verso il tutto esaurito

Minicrociere verso il tutto esaurito. Da 2 a 5 giorni a spasso nel Mediterraneo. Per un’insolita fuga tra la Provenza, Barcellona e le Baleari. O un weekend tra Grecia e Croazia. MSC Crociere conferma il successo di un trend in forte crescita. Minicrociere verso il tutto esaurito. Da 2 a 5 giorni a spasso nel Mediterraneo. Per un’insolita fuga tra la Provenza, Barcellona e le Baleari. O un weekend tra Grecia e Croazia. MSC Crociere conferma il successo di un trend in forte crescita.





Non si placa con la fine delle vacanze estive la necessità di prendersi una pausa, seppur più breve, una toccata e fuga questa volta verso le città d’arte. Magari più di una nello spazio di un week end. Un trend in forte crescita è quello relativo alle navi da crociera come soluzione ideale per una fuga ricca di emozioni e opportunità nel mese di ottobre e novembre. Crociere da 2 a 5 giorni che alle destinazioni uniscono la magia del mare, della navigazione, la magia dell’arrivo in porto, cui unire una miriade di possibilità di svago pensate su misura su tutte le fasce di età e di interesse.

A disposizione come fiore all’occhiello della programmazione MSC Crociere un Mar Mediterraneo di proposte, verso ovest, come Barcellona e Marsiglia, le Baleari o il Portogallo, dove i colori, i suoni e i profumi di vibranti città risultano travolgenti in qualsiasi stagione.

O a Est, nel Mediterraneo orientale partendo ad esempio da Venezia e raggiungendo la Croazia e la Slovenia alla scoperta della Dalmazia: una regione dai numerosi parchi naturali e dai paesaggi meravigliosi; e ancora Capodistria col centro storico rinascimentale e la forte eredità veneziana sconosciuta ai più, ma da esplorare.





Fra le proposte

- Da Genova

a) FORMULA: da sabato a lunedì, DURATA: 2 notti

CITTÀ: Marsiglia

b)FORMULA: infrasettimanale e weekend, DURATA: 3, 4 o 5 notti

CITTÀ: Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca





- Da Civitavecchia (Roma)

FORMULA: da mercoledì a lunedì, DURATA: 5 notti

CITTÀ: Palma di Maiorca, Barcellona e Genova





- Da Venezia

FORMULA: da sabato a mercoledì, DURATA: 4 notti

CITTÀ: Zara, Spalato e Capodistria





Qui tutta la programmazione: https://www.msccrociere.it/offerte-crociera/mini-crociere-autunno