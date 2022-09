Dichiarazioni centrodestra: la replica di Emiliano

BARI - "In riferimento alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici che hanno inteso strumentalizzare etichettando come violente alcune parole da me pronunciate questa mattina riguardo l'aspra contesa elettorale che stiamo vivendo, si precisa che "sputare sangue" è una locuzione verbale che il "De Mauro" correttamente contestualizza in "impegnarsi e affaticarsi molto in qualcosa". Esattamente ciò che la destra in Puglia da diversi anni prova a fare per vincere le elezioni, finora senza riuscirci né per le amministrative né per le regionali”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.