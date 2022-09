Politiche 2022: lunedì 12 settembre pubblica iniziativa a Taranto con Pierluigi Lopalco

TARANTO - "Articolo uno Taranto, lunedì 12 Settembre, presso il Maxxi, via Lago di Pergusa n. 66 (Quartiere Salinella), alle ore 17,30, organizza un incontro pubblico con i candidati della lista "Partito Democratico- Italia Democratica e Progressista", la principale della coalizione di Centro-Sinistra in corsa alle elezioni politiche italiane del prossimo 25 Settembre. Ospite dell'iniziativa il prof. Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale, già Assessore alla Sanità della Regione Puglia e candidato al Senato nel collegio uninominale di Lecce" si legge in una nota stampa di Massimo Serio, Segretario Provinciale Articolo Uno Federazione di Taranto.





"Introdurranno Francesca Irpinia e Gianpaolo Pollicoro, della segreteria provinciale. Parteciperanno i candidati per Taranto al proporzionale alla Camera: l’onorevole Ubaldo Pagano, l’assessore Francesca Viggiano; per l’uninominale alla Camera: Giampiero Mancarelli, presidente Amiu Taranto. Per il Senato: la Candidata all’uninominale Maria Grazia Cascarano. All’iniziativa interverranno: il capogruppo al Consiglio comunale Pd, Gianni Liviano, l’Assessore Gianni Azzaro, il consigliere regionale Michele Mazzarano e il subcommissario Anna Filippetti. Sarà l’occasione per discutere sui temi principali e caratterizzanti del programma della coalizione del Centro-Sinistra a partire dai diritti essenziali : il diritto alla Salute e le prospettive per garantire l’accesso alle cure nel nostro Sistema Sanitario Nazionale; il diritto a un lavoro degno e sicuro come miglior metodo di integrazione sociale e antidoto alle discriminazioni; il diritto all’istruzione pubblica , d’eccellenza, e all’assistenza, prerogative essenziali per il benessere delle persone; il diritto a un concreto riscatto sociale di tutto il Mezzogiorno d’Italia e il diritto all’ambiente, perché l’istanza ecologica è ormai diventata emergenza a cui dare concreta e immediata risposta. La proposizione di questi temi sono i fondamentali sul quale si base l’offerta politica che ci vede impegnati per garantire e mettere in sicurezza l’oggi e il domani del nostro territorio. Riteniamo fortemente necessario che questi siano riconoscibili dagli elettori, soprattutto tra chi è ancora indeciso o non si sente rappresentato. Si invitano la cittadinanza e gli operatori della comunicazione alla partecipazione" si legge ancora nella nota stampa di Massimo Serio, Segretario Provinciale Articolo Uno Federazione di Taranto.