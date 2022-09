via Juventus fb

TORINO - Va in scena all'Allianz Stadium nel posticipo della sesta giornata di campionato un match ricco di emozioni con i campani in doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Candreva e Piatek. Nella ripresa Bremer accorcia per i bianconeri, poi in pieno recupero Bonucci sigla il pari. Poco dopo annullato il 3-2 realizzato da Milik. Quattro espulsi in un finale convulso.