Dramma a Taranto: 19enne muore dopo essere stato dimesso due volte

TARANTO - Dramma al Santissima Annunziata di Taranto per il decesso del 19enne Leonardo Preteso su cui la Procura di Taranto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nel registro degli indagati sono stati iscritti 12 medici. Dopo un episodio di parestesia, i medici avevano riscontrato al ragazzo una dissezione della carotide e dopo l’esito di quell’esame era tornato ancora in ospedale con gli stessi problemi. Nell’esposto in Procura i genitori hanno sottolineato come il figlio veniva sempre rimandato a casa con una cura farmacologica. Fissata per giovedì l’autopsia sulla salma del giovane.