E' arrivata a Bari la carovana della Roma-Santa Maria di Leuca

BARI - Oggi, mercoledì 7, nel piazzale della Basilica di San Nicola di Bari, si è conclusa la sesta delle dieci tappe della ‘La Storia in Bici 2022, Roma – Santa Maria di Leuca’, ciclopasseggiata, inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana e dedicata al centenario della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Arrivata alla sua sesta edizione, questa iniziativa, unica in Italia, unisce un modo di viaggiare lento e sostenibile alla passione per lo sport all'aria aperta e alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale italiano in un itinerario, tra aree archeologiche, templi pagani, santuari cristiani, memoriali e luoghi dinteresse circondati da bellezze paesaggistiche di inestimabile valore, che quest'anno si sta snodando lungo il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia.Cominciato a Roma lo scorso 1° settembre, il viaggio sta coinvolgendo un centinaio di ciclisti provenienti da tutt’Italia. Può contare sul supporto di Puglia Promozione, Agenzia del Turismo della Regione Puglia e anche sulla condivisione con la Fondazione Cammini di Leuca - verso de finibus terrae, il progetto della Conferenza Episcopale Italiana per promuovere forme di integrazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e culturale.Anche a Bari oggì, i ciclisti, dopo il loro arrivo, stanno incontrando le Istituzioni locali, vivendo momenti di convivialità e partecipando ad eventi dedicati alla promozione delle eccellenze territoriali.Nel piazzale della Basilica nicolaiana, la carovana, guidata dal sen. Michelino Davico, presidente dell’associazione ‘La Storia in Bici’ e animatore del progetto, è stata accolta dall'assessore alla qualità della vita del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, e dalla delegata della Lilt Bari, Marisa Cataldo. Ha fatto seguito il tradizionale scambio di doni.L’associazione Panificatori di Bari, presieduta da Nicola Giannoccaro, ha ristorato i ciclisti al loro arrivo a ‘Bari vecchia’ con taralli e focacce.Domani, giovedì 8 settembre la ciclopasseggiata verso Santa Maria di Leuca ripartirà da Torre a Mare.