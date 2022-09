Francavilla Fontana: attivo il nuovo parcheggio nella ex Fiera

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nelle scorse ore sono stati completati i lavori per l’allestimento della nuova area parcheggio nell’ex Fiera di Francavilla Fontana. - Nelle scorse ore sono stati completati i lavori per l’allestimento della nuova area parcheggio nell’ex Fiera di Francavilla Fontana.





L’obiettivo principale di questo progetto dell’Amministrazione Comunale è dotare la Città di un’area dedicata esclusivamente alla sosta dei veicoli in pieno centro cittadino a pochi passi da via Roma e dal centro storico.

Per questa ragione, in accordo con la Società SIS – azienda che gestisce in Città la sosta a pagamento nelle strisce blu –, sono state definite per la nuova area e per gli stalli presenti nell’attigua Piazza Matteotti tariffe orarie agevolate a 0,70 euro l’ora, con possibilità di sosta giornaliera a soli 3 euro.

La creazione del nuovo parcheggio è stata possibile solo dopo la ricomposizione della proprietà del complesso dell’ex Fiera dell’Ascensione da parte del Comune di Francavilla Fontana. L’acquisizione dell’area nel patrimonio immobiliare cittadino è avvenuta lo scorso giugno con un intervento coattivo disposto dal Giudice per l’Esecuzione del Tribunale di Brindisi.

La nuova area parcheggio è compresa tra le fermate del servizio di trasporto pubblico a chiamata di STP che sarà attivo dal 16 al 22 settembre in via sperimentale.

La sosta a pagamento sarà in vigore in tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.