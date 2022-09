Lecce: da martedì riapre l'asilo nido comunale "Ilaria Alpi"

LECCE - L'asilo nido comunale Ilaria Alpi riprenderà le attività per l'anno educativo 2022/23 a partire da martedì 20 settembre, alle ore 7.30. - L'asilo nido comunale Ilaria Alpi riprenderà le attività per l'anno educativo 2022/23 a partire da martedì 20 settembre, alle ore 7.30.





La Asl ha richiesto all'Amministrazione comunale di effettuare alcuni lavori di adeguamento durante il sopralluogo fatto per confermarne il funzionamento, come succede ogni volta che cambia la gestione dei servizi. I lavori previsti all'interno dell'edificio sono stati completati, mentre proseguiranno ancora per qualche giorno quelli programmati all'esterno.





Fino al 31 dicembre e in attesa che siano completate le procedure di accreditamento alla Regione della cooperativa subentrante nella gestione dei servizi dell'asilo, è stato fatto un affidamento temporaneo alla cooperativa che lo ha avuto negli ultimi tre anni.





"Siamo felici di poter comunicare – dichiara l'assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – alle famiglie delle bambine e dei bambini iscritti all'asilo nido comunale Ilaria Alpi la ripresa delle attività. C'è stato qualche giorno di ritardo rispetto alle nostre previsioni per completare i lavori di adeguamento che la Asl ci aveva richiesto e per risolvere alcuni intoppi burocratici legati al cambio di gestione nell'affidamento dei servizi. Ringrazio gli uffici comunali della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici per aver lavorato, ognuno per le proprie competenze, per garantire il ritorno all'asilo dei 60 iscritti che erano in attesa".