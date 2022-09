Funerali Elisabetta II: Biden è già a Londra, esclusa la Russia

LONDRA - La camera ardente di Elisabetta II, aperta al pubblico nella maestosa Westminster Hall, chiuderà alle 6.30 di domattina, ossia le 7.30 italiane. L’ingresso sarà vietato ai nuovi visitatori già da questa sera e il rito funebre, che si terrà nell’Abbazia di Westminster e che rappresenta i primi funerali di Stato dalla morte di Winston Churchill, avrà luogo domani prima che il feretro della sovrana venga rinchiuso accanto a quello del marito Filippo, nella Saint George Chapel.Diecimila i soldati schierati durante la celebrazione e oltre duemila le persone invitate, tra cui più di cinquecento capi di Stato e dignitari provenienti da tutto il mondo. Il leader degli USA, Joe Biden, è già giunto a Londra assieme alla first lady statunitense, Jill Biden. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, sarà accompagnato dalla figlia Laura. Sono stati chiamati a presenziare anche i principi di Monaco, l’imperatore giapponese e i reggenti di Belgio, Norvegia, Svezia, Lussemburgo, Spagna e Liechtenstein.Nonostante pareri contrari da parte di alcuni conservatori, l’invito ai funerali è stato esteso anche al presidente cinese, Xi Jinping, che comunque non prenderà parte alla cerimonia e ha lasciato il compito al suo vice, Wang Qishan.Ci sono stati anche degli esclusi, infatti il parlamento britannico si è rifiutato di accogliere i leader di Russia, Birmania, Siria, Venezuela, Afghanistan e Bielorussia. Davanti al mancato invito da parte del primo ministro inglese, Liz Truss, non si è fatta attendere la risposta stizzita di Mosca. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, due giorni fa ha giudicato “profondamente immorale” e “blasfema” la propria esclusione dall’evento.La stessa BBC ha reso noto come i rapporti tra Londra e Mosca siano precipitati dall’inizio del conflitto in Ucraina, divenendo persino più ostili di quelli intrattenuti durante la Guerra Fredda. (