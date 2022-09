Galatina: il "ritorno alle origini" di Luigi De Giovanni

GALATINA (LE) - Si intitola "Ritorno alle origini: il ritmo colore della taranta" e si inaugurerà il 9 settembre (ore 19:30, ingresso libero) al Museo Civico "Pietro Cavoti" di Galatina la nuova personale di Luigi De Giovanni curata dal direttore del Museo e critico d’arte Salvatore Luperto che firma anche l’allestimento con Anna Panareo. - Si intitola "Ritorno alle origini: il ritmo colore della taranta" e si inaugurerà il 9 settembre (ore 19:30, ingresso libero) al Museo Civico "Pietro Cavoti" di Galatina la nuova personale di Luigi De Giovanni curata dal direttore del Museo e critico d’arte Salvatore Luperto che firma anche l’allestimento con Anna Panareo.





Dopo i saluti del sindaco Fabio Vergine, del consigliere comunale Davide Miceli e di Monica Albano gestore del Polo BiblioMuseale di e amministratore di Libermedia, la serata coniugherà arte e letteratura grazie agli interventi di Salvatore Luperto e di Roberto Lupo, autore del saggio "Tarantismo senza tarantati" (edito da Musicaos). Gli interventi saranno moderati dalla giornalista Antonietta Fulvio direttore responsabile della rivista "Arte e Luoghi" edita da "Il Raggio Verde", che organizza l’evento espositivo col Patrocinio del Museo Civico "Pietro Cavoti" e il Comune di Galatina.

Dopo aver dipinto "en plein air" la costa salentina che da S. Maria di Leuca arriva a Otranto, fedele a una poetica che vuole un’arte non solo estetica ma anche etica, rintracciando attraverso segni e colori il dialogo tra Uomo e Natura, Luigi De Giovanni ha concepito un nuovo progetto espositivo: "Ritorno alle origini: il ritmo colore della taranta", nell’idea di ripercorrere i suoi luoghi e la cultura della sua terra alla riscoperta del genius loci che finisce inevitabilmente nelle sue tele dove si dipana il racconto della gente salentina, costretta a emigrare nelle miniere – braccia e corpi da sfruttare - o a ballare come facevano le tarantate fino allo sfinimento per nascondere il dolore e il disagio sociale.

"Il Tarantismo è un elemento distintivo della tradizione culturale di Galatina" scrive in catalogo il sindaco Fabio Vergine "onorarne la memoria attraverso una mostra dedicata è un modo di restituire un momento importante del patrimonio culturale immateriale alla comunità. L’arte incontra la tradizione attraverso la felice intuizione pittorica di De Giovanni. Il tutto nella cornice del Museo Cavoti, luogo significativo dell’arte e della cultura galatinese".

La pubblicazione edita da "Il Raggio Verde" è impreziosita dal testo critico di Salvatore Luperto che scrive: "L’artista Luigi De Giovanni nella rappresentazione del tarantismo predilige lo scatto dei corpi, lo slancio del gesto, la linea spezzata, i toni cupi e sommessi. (…) Le opere si caratterizzano nel tratto incisivo del segno e nelle cupe tonalità cromatiche che esprimono sensazioni interiori, suggestioni intime attraverso l’apparenza esteriore di una visione seducente del tarantismo, narrata con lirico espressionismo. Il taglio dei dipinti dà l’idea del frammento di un’unica grande tela tagliata in tante parti, mentre la striatura della pennellata e l’energia del segno rievocano la vitalità del gesto nel convulso ballo della taranta".

L’artista sceglie di riprendere le scene descritte nei paesaggi facendo delle aie, che accolsero i frutti del lavoro, luogo di memoria, di evocazione ma anche di gioia. In alcune opere è evidente il passo zoppicante della pizzica diventata armonia negli svolazzi delle ampie gonne tenute con grazia, nei fazzoletti divenuti provocanti e invitanti.

In primo piano il corpo della che racconta di esorcismi, di rituali terapeutici e credenze popolari, di dolore e d’abbandono, ma soprattutto l’amore per una terra e una cultura che sa stupire.

"La felice intuizione di De Giovanni – osserva i consigliere comunale Davide Miceli - sta nell’accompagnare, attraverso la consistenza del colore e la dinamicità del segno, il fruitore dentro la dimensione fisica del ballo, un invito alla danza, un addentrarsi nella tradizione che mentre restituisce un tratto significativo di storia locale, invita ad attualizzarla e dismettere i panni dello spettatore per farsi parte attiva del processo storico-artistico".





INFORMAZIONI

LUIGI DE GIOVANNI “Ritorno alle origini il ritmo colore della taranta”.

Museo Pietro Cavoti – 9 settembre – 9 ottobre 2022

Galatina, via Cafaro n.1 | Orario: lun 10/13 mar 9/13:30 mer 9/13 |15/19 giov 9/13 |15/18:30 ven 9/13 15/19 sab 15/19 Domenica su prenotazione 0836561568

Allestimento: Salvatore Luperto - Anna Panareo.