Lecce: giovedì 8 settembre l'Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia al Teatro Apollo

LECCE - Prosegue l'estate del Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce che anche quest'anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce (nel cartellone estivo LecceInScena) e al sostegno della Regione Puglia (Legge Regionale 29 dicembre 2017 - "Norme in favore dell'Alta formazione artistica e musicale"), si apre al territorio con una ricca programmazione di concerti.





Giovedì 8 settembre (ore 21 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti) nel Teatro Apollo di Lecce si conclude la prima stagione di concerti dell'Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia. L’iniziativa, nata da un’idea dei cinque conservatori pugliesi (Umberto Giordano di Foggia, Niccolò Piccinni di Bari, Nino Rota di Monopoli, Giovanni Paisiello di Taranto e Tito Schipa di Lecce) con il supporto dell’assessorato all’istruzione della Regione Puglia, vede come protagonisti gli studenti e le studentesse degli Istituti dell’Alta Formazione Musicale della Puglia. Riuniti per la prima volta insieme in un’unica grande orchestra sinfonica formata da 65 elementi (la cui età media si attesta sui 17 anni), i giovani musicisti sono in tour per cinque appuntamenti gratuiti sul territorio pugliese. In questa prima produzione, oltre ai migliori talenti strumentisti, saranno coinvolti anche 20 studenti di canto lirico, metà dei quali di nazionalità cinese iscritti nei Conservatori regionali. Nasce così una compagine ricca di eccellenze, in grado di esercitare un ruolo propulsivo nell’avvicinare sempre più allievi allo studio della musica e, allo stesso tempo, offrire un laboratorio di formazione professionale permanente in un luogo, la Puglia, da sempre terra di grandi musicisti. La prima produzione dell’Orchestra, dal forte impatto emotivo, è un omaggio alla grande Musica classica con note sinfonie e celebri arie di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Vincenzo Bellini, Camille Saint Saens, Gaetano Donizetti. A dirigere l’Orchestra sarà il Maestro Nicola H. Samale, tra i più importanti direttori d'orchestra italiani, compositore e grande didatta, profondo conoscitore di tutti i generi musicali. La sua cifra stilistica è sempre stata contrassegnata da un profondo amore per la musica, della quale, dall'alto della sua sessantennale attività, è da sempre entusiasta divulgatore, soprattutto tra i giovani. Il tour partito da Lucera (4 settembre - Anfiteatro Romano), e proseguito a Bari (5 settembre - Auditorium del Conservatorio), Monopoli (6 settembre - Sagrato della Cattedrale) e Taranto (7 settembre - Villa Peripato) si concluderà dunque sul palco del Teatro Apollo di Lecce.

"L’orchestra degli studenti dei Conservatori della Puglia è un fatto originale ed inedito realizzato grazie alla sensibilità e al finanziamento dell'assessorato all’Istruzione della Regione Puglia. L’evento ha destato molto interesse, visto che coinvolge le Istituzioni pubbliche musicali in un tour con lo scopo di far conoscere brani di grandi compositori ai pugliesi amanti della musica classica", sottolinea Biagio Marzo, presidente del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. "La Puglia, d’altronde, ha una grande tradizione musicale che ha origine dai numerosi complessi bandistici che si esibivano, in primo luogo, nelle feste patronali. Il concerto è affidato alla bravura degli studenti, che hanno apprezzato questa iniziativa lasciata tutta nelle loro abili mani. Ci auguriamo che questa orchestra possa in futuro proseguire la sua attività". Molto soddisfatto anche Giuseppe Spedicati, direttore del "Tito Schipa". "Questa Orchestra è il risultato che suggella un'ormai consolidata unità di intenti dei nostri Istituti e una proficua collaborazione con la Regione Puglia, e che dà agli studenti una straordinaria opportunità di formazione, di crescita professionale e di confronto".