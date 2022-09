Humangest: recruiting day a Bari in programma per giovedì 8 settembre e in altre città d’Italia



BARI - Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB, organizza una giornata dedicata al recruiting in tutte le sue filiali sul territorio nazionale, per la ricerca di oltre 2.000 profili con inserimento previsto per l’autunno 2022. - Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB, organizza una giornata dedicata al recruiting in tutte le sue filiali sul territorio nazionale, per la ricerca di oltre 2.000 profili con inserimento previsto per l’autunno 2022.





Giovedì 8 settembre, i recruiter di Humangest incontreranno i candidati nella filiale di Via Demetrio Marin, 3 per una giornata di colloqui in presenza, previo appuntamento, o in modalità remota.





"La nostra mission è di aiutare le persone in cerca di lavoro ad orientarsi in un mercato complesso ed in continua evoluzione creando, grazie all’esperienza dei nostri selezionatori, il miglior match possibile fra le necessità di candidati e aziende" commenta Giuliana Zucchetti, Direttore Selezione e Servizio Italia per SGB Humangest "Oltre 800 sono infatti i candidati che si sono già registrati al nostro Recruiting Day in tutta Italia: un dato significativo che ci posiziona, ancora una volta, come partner strategico per rispondere concretamente all’incontro tra domanda e offerta di lavoro sui territori in cui operiamo".





Sono più di 2.000 le posizioni aperte, di queste oltre 1.200 si concentrano in particolare nella grande distribuzione, nel canale HO.RE.CA, nella logistica e in ambito customer service.





Per partecipare al Recruiting Day occorre iscriversi tramite la pagina: https://humangest.it/index.php/human-news/779-recruiting-day-2022

In dettaglio, i profili richiesti a Bari e provincia sono: Addetti alle pulizie – 32 profili; Addetti customer service – 24 profili; Impiegati ed addetti vendite – 7 profili; Operai ed elettricisti (settore edile/fotovoltaico) – 6 profili; Autisti trasporto merci – 3 profili.





Di seguito, l’elenco di tutte le città italiane coinvolte nel Recruiting Day di Humangest: Abruzzo (Pescara, Giulianova, L’Aquila, Atessa, Teramo); Basilicata (Melfi); Campania (Caserta, Napoli, Salerno); Emilia-Romagna (Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza); Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine); Lazio (Roma, Frosinone, Latina); Liguria (Genova); Lombardia (Milano, Monza, Gallarate, Bergamo, Brescia, Pavia, Sarezzo, Suzzara, Treviglio); Marche (Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto); Piemonte (Torino, Chivasso, Moncalieri, Rivoli, Alba, Saluzzo, Bra, Vercelli, Novara); Puglia (Bari, Lecce, Foggia); Sardegna (Cagliari); Sicilia (Catania); Toscana (Firenze, Pontedera, Poggibonsi); Umbria (Perugia); Veneto (Treviso, Montebelluna, Verona, Padova, Mestre, Vicenza, Thiene).





Il dettaglio di tutte le posizioni aperte ed il programma aggiornato dei Recruiting Day sono disponibili anche sul sito www.humangest.it.