Un'estate ricca di matrimoni, firmata Atelier Emé

Agosto è stato un mese ricco di matrimoni, tanti i preziosi e ricercati modelli firmati Atelier Emé sfoggiati splendidamente dalle influencer, ma non solo.

Ylenia Azzurretti, giovane regista, nonché moglie di Frank Matano, ha indossato il romantico e delicato abito midi Lisbona in occasione di un matrimonio. Le lunghe fasce si annodano intorno alla vita creando l’effetto di un drappeggio che avvolge delicatamente la silhouette.

Anche la schermitrice Rossella Fiammingo ha indossato uno splendido modello del brand, il modello lungo Rodi, in occasione del compleanno di Diletta Leotta, a Ferragosto. Un abito “azzurro come il cielo, il mare e la nazionale”, scrive sui social Rossella.

Beatrice Pedrali, influencer, ha indossato il completo Las Vegas in occasione di un matrimonio, il 6 agosto: si tratta di un composto da una jumpsuit in luminoso tulle ricamato di paillettes e una gonna lunga staccabile in chiffon. La tutina è di un tessuto elasticizzato che si adatta perfettamente alla figura di Beatrice.

Occasioni indimenticabili per tutte, attimi di felicità vissuti con emozione che rimarranno nel cuore delle ragazze, grazie al prezioso marchio e ai suoi valori, da sempre garanzia di eccellenza sartoriale.