Il centrodestra stasera a Roma in piazza con Berlusconi, Meloni e Salvini

ROMA - I leader della coalizione di centrodestra chiudono la campagna elettorale in Piazza del Popolo con una manifestazione comune in programma dalle 18,00. In giornata, nuove divisioni sullo scostamento di bilancio, con il numero del Carroccio favorevole e la leader di Fdi che invece ritiene non sia la soluzione giusta.Frizioni sullo scostamento di bilancio hanno attraversato la coalizione. La leader di Fratelli d'Italia: "Non serve". Il numero uno del Carroccio: "Chi dice non sia un'urgenza sbaglia". Intanto, ancora sotto i riflettori la guerra in Ucraina.Silvio Berlusconi è arrivato in piazza del Popolo per la manifestazione del centrodestra dopo Matteo Salvini. "Ho sensazioni buone", ha detto il segretario leghista, ai cronisti, dopo aver fatto un breve giro della piazza mentre entrava nell'area del retropalco.