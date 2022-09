Meloni: con Orban non sono d'accordo su molte cose

Per Orban le sanzioni alla Russia vanno revocate? "Non sono d'accordo con Orban su molte cose che sta dicendo, soprattutto sulla politica estera", afferma Meloni nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.



"Penso non ci siano dubbi su quale sia, secondo Fratelli d'Italia, la collocazione che l'Italia deve avere" sul piano internazionale "e lo abbiamo ampiamente dimostrato dall'opposizione. Gli Usa sono uno dei nostri principali alleati" ha detto Meloni a Porta a Porta.





"Non ho dubbi - prosegue Meloni - sul fatto che l'Italia, indipendentemente dall'amministrazione che sta governando in quel momento, debba avere e mantenere un rapporto molto solido con gli Usa. Che vuol dire: stare a testa alta nel campo occidentale, starci con affidabilità, anche per lavorare a difesa del nostro interesse nazionale".

Quest'ultima - ha aggiunto - "è una misura che farei immediatamente". "Non voglio lo scostamento, se posso evitarlo - ha ribadito - La priorità è aiutare gli italiani, ma se posso evitare di indebitare ancor di più i nostri giovani per far arricchire i pochi che speculano sulla vita della gente, sono più contenta".