Il sito di riferimento in Italia per i libri scolastici usati

Passalibro è un mercato innovativo per acquistare libri nuovi o usati che nasce dalla collaborazione di quattro librerie indipendenti che offrono un servizio veloce, facile e professionale.Con le crescenti difficoltà che gli editori di libri nuovi potrebbero riscontrare a reperire la carta per i libri è questa in definitiva la soluzione immediata per avere libri usati, sempre ben tenuti, e con la possibilità di risparmio oltre il 50% del costo.Ogni libreria del sito Passalibro ha una sua specificità e un vasto catalogo che comprende, oltre ai libri di scuola (scuole secondarie di primo e secondo grado, testi universitari), anche narrativa, saggistica, fumetti e un mondo della lettura da esplorare che ti aspetta.Inoltre Passalibro pone il customer care al centro della propria offerta commerciale. Rispetto ai grandi mercati internazionali i prezzi sono competitivi e quindi più bassi, garantendo un risparmio alle famiglie che intendono acquistare testi scolastici per i propri figli e solo con pochi passaggi sarà possibile assicurarsi il libro desiderato con la possibilità di prenotare il libro usato mancante senza impegno o pagamento anticipato.Ecco nella pratica come funziona il portale Passalibro se stai cercando libri di scuola:Per trovare i libri adottati dalla scuola accedi alla pagina https://www.passalibro.it/cerca-libri-scolastici La scuola viene individuata mediante una ricerca geografica semplice ed immediata partendo dalla regione, per poi entrare nella provincia e nel comune. Infine, viene individuata la scuola ed eventualmente anche il suo indirizzoIl passaggio successivo consente di trovare la classe e la sezione per accedere all'elenco dei libriPer ogni libro è indicata la possibilità di acquistarlo nuovo o usatoSe la versione usata del libro desiderato non è presente, è possibile effettuare una prenotazioneLa prenotazione del libro usato ha una durata di 30 giorni, non è vincolante per l'acquisto e non sono richiesti anticipiQuando il libro prenotato è disponibile in una delle librerie del marketplace, il cliente riceverà un'e-mail contenente un link sicuro per effettuare il pagamentoPer quanto riguarda la prenotazione dell'usato, il prezzo di vendita sarà del 70% del prezzo di copertina comprensivo di spedizione gratuita in tutta ItaliaNel caso in cui il cliente non desideri più acquistare il libro prenotato, non ci sono restrizioni e nessun tipo di pagamento.Una volta pagato, il libro verrà spedito tramite corriere tracciabile.Il Passalibro è una realtà in crescita che si pone come alternativa totalmente italiana ai grandi mercati internazionali.Per il progetto la qualità del servizio offerto è fondamentale e le librerie che vi aderiscono hanno la possibilità di farsi conoscere in tutto il territorio nazionale.Sono già tante le libreria che collaborano al marketplace tra cui: Libreria Volare a Sesto San Giovanni, Libreria Ghironda a Busto Arsizio, La Libreria del Sassuolo, Libreria LABLIBRARYLINE a Cologno Monzese. L'ultima ad entrare nel circuito è la Libreria Vintage Area di San Benedetto del Tronto, ma il mercato vuole espandersi.Se gestisci una libreria di quartiere e sei interessato a far parte di un gruppo in espansione, il passalibro è la scelta migliore. Per informazioni, è sufficiente consultare le condizioni per aderire al marketplace.Il programma di affiliazione non è rivolto solo alle librerie indipendenti, il cliente può anche diventare una parte attiva del mercato. Verrà fornito un link personalizzato da inserire sui tuoi social o sul tuo blog e se qualcuno lo utilizzerà e lo acquisterà su Passalibro l'affiliato guadagnerà il 7% dell'importo, anche una volta finalizzato il primo ordine quando l'utente ha acquistato tramite il tuo link guadagnerai il 7% su tutti i tuoi ordini successivi. Il book pass per gli affiliati fornirà un'area utente per poter monitorare gli acquisti effettuati dai propri contatti ei pagamenti ricevuti. Il vantaggio di questo sistema è la trasparenza in quanto l'affiliato potrà verificare le transazioni effettuate proprio dai propri contatti.Il sito www.passalibro.it con tutti i suoi libri usati sostiene una scelta ecologica e offre un'efficace opportunità di risparmio per le famiglie di tutta Italia.