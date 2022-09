"Incontri elettorali per dipendenti": la smentita di Aqp

BARI – Acquedotto Pugliese (Aqp) smentisce fermamente quanto riportato nell’articolo pubblicato da Il Giornale il 13 settembre 2022 dal titolo "Incontri elettorali obbligatori per i dipendenti. Bufera sul Pd". Aqp ed i suoi vertici, nonché in particolare la Direttrice Francesca Portincasa, sono totalmente estranei alla vicenda riportata. Non è previsto nessun incontro. Lo riportaSono in corso accertamenti interni - prosegue la nota - sull’esistenza o meno del messaggio da voi riportato e sul suo mittente. Acquedotto Pugliese è una delle maggiori utilities italiane e la sua attività si limita alla gestione del ciclo idrico integrato sui territori di sua competenza.Anche in merito ai commenti diffamatori utilizzati per la descrizione della nostra attività procederemo a difendere la nostra immagine nelle sedi opportune, conclude la nota.