'La Logistica del Futuro': convegno a Villa Romanazzi

BARI - Nella prestigiosa sede di Villa Romanazzi - Carducci a Bari, Apulia Logistics organizza un seminario focalizzato sulle nuove sfide della Logistica del Futuro e rivolto a Imprenditori e Manager di aziende di Puglia e Basilicata con attività di Import/Export extra-UE.L’evento si terrà mercoledì 21 settembre a partire dalle ore 9.30.Riccardo FIGLIOLIA (Segretario Generale Confimi Industria Bari e Segretario Generale International Propeller Club Port of Bari) introduce e modera gli interventi di:Germano MARGIOTTA, Avvocato, titolare dello Studio Legale "Margiotta & Partners", specializzato nel settore trasporti, logistica e spedizioni. L’utilizzo della lettera di credito nella compravendita internazionale: vantaggi e rischi;Giuseppe LOVECCHIO, Principal LOVECCHIO Consulting Evoluzione del magazzino: da deposito a spazio per la competitività;Alessandro PANARO, Economista dei Trasporti, Capo Servizio Area Ricerca "Maritime & Energy" di SRM Porti, Shipping e Logistica: le grandi trasformazioni;Manlio GUADAGNUOLO, Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ZES benefici e opportunità per aziende ed operatori logistici;Vito TOTORIZZO, General Manager Istop Spamat Molfetta HUB intermodale: un'opportunità da cogliere.Le conclusioni sono affidate a Massimo TAVOLARO (CEO Apulia Logistics e Presidente Confimi Industria Logistica Bari), seguite poi da un confronto con la platea dei presenti.L’evento è anche l’occasione per ricordare e celebrare i 10 anni di attività di Apulia Logistics (Settembre 2012 - Settembre 2022).