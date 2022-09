La Lord Byron College celebra 50 anni di attività a Bari

Proff.Paolillo e Credico

BARI - La storica e prestigiosa scuola di lingua inglese Lord Byron College, fondata nel 1972 dai Proff. Andrew Paolillo e Prof. Duane John Credico, celebra a Bari il 50° anniversario di attività con quattro giorni di incontri istituzionali internazionali ed eventi spettacolari, dal 22 al 25 settembre.Si inizia giovedì 22 settembre con l’arrivo a Bari dell’Onorevole Lord Mayor Sindaco di Westminster Hama Taouzzale, del Capo di Gabinetto Città di Westminster Aicha Less, e del Magnifico Rettore della West London University Peter John CBE. AI seguito Patricia Stewart, Liason Officer della Lord Byron College a Westminster.Nel pomeriggio incontro istituzionale con il Sindaco di Bari Antonio Decaro e col Prefetto di Bari Antonia Bellomo. In serata visita al centro storico di Giovinazzo e incontro col Sindaco Michele Sollecito e i consiglieri comunali.Si prosegue venerdì 23 settembre con la visita guidata ad Alberobello e a Polignano a Mare e, in serata la cerimonia del 50° anniversario sul Roof Garden della Lord Byron College in Via Principe Amedeo 61. Ospiti d’onore: il Sindaco di Westminster, il Capo Gabinetto Citta di Westminster, il Magnifico Rettore deII’University of West London, il Senior Officer Cambridge Assesssment. Annunciata la partecipazione delle istituzioni cittadine e tra questi il Sindaco di Bari e il Prefetto.Durante la serata l’Area Manager South Italy Cambridge University Press & Assessment Dr. Vittorio Di Paola rivolge parole augurali agli studenti promossi da Cambridge e alla Lord Byron College, per aver raggiunto un record di oltre 35.000 candidati esaminati negli ultimi anni. Segue l’intervento del Magnifico Rettore della West London University, Dr Peter John, che assegna al Prof Duane John Credico, Academic Manager della Lord Byron College la laurea ad onorem in vista dell’eccellenza raggiunta dalla Lord Byron nel campo culturale e sociale nel corso di 50 anni di attività.Sabato 24 a partire dalle 19.30 l’evento clou della celebrazione con la GOLDEN JUBILEE PEACE PARADE per le vie centrali di Bari per promuovere Peace One Day, il Giorno Internazionale della Pace, e l’European Day of Languages.Un corteo allietato dal suono delle cornamuse e del Town Crier sfilerà partendo da Corso Vittorio Emanuele sino alla sede della scuola in via Sparano. Ci saranno anche gruppi di giovani atleti di varie discipline sportive, street band e figuranti storici.La celebrazione si concluderà domenica 25 settembre con la visita delle autorità britanniche a Ruvo di Puglia e al borgo antico della città di Bari.Sarà un evento internazionale importante per l’intera città di Bari, spiegano i fondatori della scuola, Proff. Andrew Paolillo e Duane John Credico, una ulteriore occasione per consolidare i rapporti istituzionali e culturali e per promuovere all’estero il nostro territorio e far conoscere le sue straordinarie bellezze.