Dispensazione farmaci e ausili medici: servizio potenziato per gli utenti di Gravina

BARI – Potenziato il servizio di dispensazione farmaci e ausili medici sul territorio di Gravina in Puglia. Dal prossimo 12 settembre gli utenti di Gravina, che in precedenza ritiravano i farmaci presso la farmacia territoriale di Altamura, potranno recarsi presso la farmacia ospedaliera ubicata nell’Ospedale della Murgia “F. Perinei”, evitando quindi di recarsi al più distante PTA di Altamura.La farmacia territoriale di Gravina continuerà, presso la stessa sede dell’ex Ospedale cittadino, a provvedere alla dispensazione di tutti i presidi medici ed alimenti non classificati come farmaci (ad esempio cateteri, prodotti per nefropatici ecc…). Per quanto riguarda, invece, i pazienti di Gravina che usufruiscono della domiciliazione dei farmaci, essi continueranno ad essere regolarmente riforniti con la medesima modalità.La nuova articolazione del servizio di dispensazione farmaci e ausili, elaborata per venire incontro alle esigenze dei cittadini, è stata massa a punto d’intesa tra la Direzione generale della ASL Bari, la direzione del Dipartimento Gestione del Farmaco e la direzione del Servizio Farmaceutico Territoriale.