Lavori di riqualificazione del PTA di Noci, il prossimo 7 settembre l’apertura del cantiere

Il progetto, stilato dall’Area Tecnica della ASL Bari, prevede la ristrutturazione dell’ala ovest del piano seminterrato al fine di realizzare un CPT destinato ad accogliere i medici di Medicina generale, i Pediatri di Libera scelta, e tutta l’attività di assistenza continua e di prossimità in favore dell’utenza del territorio.



All’avvio del cantiere interverranno:



· Antonio Sanguedolce, Direttore generale ASL Bari

· Luigi Fruscio, Direttore amministrativo ASL Bari

· Il sindaco di Noci

· Vincenzo Gigantelli, direttore del Distretto socio sanitario di Putignano

· Gaetano Ficarella, progettista e direttore dei lavori - Area Tecnica ASL Bari.

BARI – Tutto pronto per l’avvio della riqualificazione del Presidio Territoriale di Assistenza di Noci. Il prossimo 7 settembre 2022, alle ore 10, è la data fissata per la consegna dei lavori e la contestuale apertura del cantiere per la realizzazione di un Centro Polifunzionale Territoriale (CPT).