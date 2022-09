Lecce: il 18 settembre arriva la Domenica Ecologica, tutti in centro senza le auto

LECCE - Domenica 18 settembre, nell’ambito delle iniziative assunte in occasione della Settimana Europea della mobilità, il centro cittadino a Lecce, centro storico e l’area di Piazza Mazzini, sarà interdetto alla circolazione automobilistica dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.





Niente auto, dunque, nell’area compresa tra viale F. Calasso, piazza del Bastione, viale De Pietro, via di Porcigliano, via G. Arditi, via Imperatore Adriano, via G. Zanardelli, via 95° Reggimento Fanteria, via F. Cavallotti, viale G. Marconi, viale F. Lo Re, via Duca degli Abruzzi, piazzetta Caduti sul Lavoro, viale Gallipoli, via Cino, via M. Tabacchi, via Adua. In questa ampia area, che comprende il centro storico e parte del quartiere Mazzini, potranno circolare negli orari indicati solo le biciclette, i veicoli a trazione elettrica e ibrida, i ciclomotori a 2 ruote EURO 2” e successivi, i motocicli a 4 tempi “EURO 3”. Ai residenti delle zone interdette consentito negli orari della domenica ecologica il transito in uscita.

Numerose le iniziative organizzate per promuovere la mobilità attiva e il cambiamento delle abitudini di mobilità nell’ambito della Settimana europea della mobilità.



Alle 10 il raduno a Porta San Biagio della coloratissima biciclettata a cura di Leccepedala “Fancy Women Bike Ride”, che unisce la promozione della mobilità sostenibile con il tema della promozione della parità di genere. Una allegra parata in bici per le vie di Lecce. Il Fancy Women Bike Ride celebra la gioia di andare in bici e la necessità per le donne di avere maggiore spazio e sicurezza per pedalare in città. È il decimo anniversario della manifestazione, premiata dalle Nazioni Unite con lo Special Award 2022 Bicycle Day. Si svolgerà per il decimo anno in 200 città di tutto il mondo e per la seconda volta anche a Lecce. È una allegra e colorata “massa critica” in bicicletta fatta solo da donne, che coi loro colori e sorrisi riempiranno le strade e i luoghi più belli di Lecce. Il Fancy Women Bike Ride offre alle donne l’opportunità di essere più visibili nella società, aumentando la consapevolezza per creare infrastrutture ciclistiche sicure nelle città. È la celebrazione del potere della gentilezza e allegria delle donne e parte dall’idea che se è bello pedalare tutte insieme per un giorno di festa, è bello continuare a farlo tutti i giorni. Info: 329-6170987



Dalle 10 alle 13 e dalle 16:00 alle 20:00 in viale Marconi angolo viale Lo Re il Parking Day organizzato da Fiab Cicloamici Lecce. Si tratta di un evento per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità. L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte dei cittadini. L’iniziativa, proposta da Fiab, prevede l’occupazione temporanea di due posti auto in via Cavallotti, all’incrocio con via Trinchese per creare momenti di animazione e di gioco aperti a tutti: burraco, scacchi, musica, abilità, ciclofficina. In questa occasione ci sarà anche l’apertura del tesseramento Fiab 2023. Info: 328/8828228.



Dalle 10:00 alle 13:00, presso il Mobility Village nel complesso degli Agostiniani si terrà l’iniziativa You Play organizzata da Cosi Come Sei: un laboratorio ludico sostenibile per tutte le età.



Alle 11 torna la musica del pianoforte sulla linea M1 del trasporto pubblico (Dal City Terminal alla Stazione Ferroviaria) nell’ambito del programma di Piano City Lecce organizzato da Icon Radio Visual Group Aps. Ad esibirsi a bordo dell’autobus sarà Luca Alemagna con il concerto "Napoli incontra New York", che accompagnerà i viaggiatori della linea M1 per tutta la durata del percorso, da capolinea a capolinea.



Dalle 12 fino alle 18.30 si terrà la Pedalata Cicloturistica per il Festival Itaca con partenza dalle Manifatture Knos. Sarà una lunga escursione (circa 30 chilometri la lunghezza del percorso) nel territorio del Comune di Lecce nell'ambito del Festival del turismo responsabile "l.ta.ca - Migranti e Viaggiatori", alla scoperta del Parco di Rauccio e delle sue particolarità botaniche. È realizzata in collaborazione con Salento Bici Tour, Cpk, Fucina Salentina, Wwf. Partenza h 12 da Manifatture Knos, partecipazione libera. Affitto bici a disposizione: 338/3356169