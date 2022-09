Lecce: sabato 17 settembre Elisabetta Guido e Carla Petrachi in concerto con "Ladies in Rhythm"



LECCE - "Ladies in Rhythm" è il titolo del concerto che vedrà protagoniste Elisabetta Guido (voce) e Carla Petrachi (piano) sabato 17 settembre prossimo, presso il Chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce. Le due artiste saranno accompagnate al contrabbasso da Michele Colaci e alla batteria da Francesco Pennetta. Il concerto è’ inserito nella rassegna "Lecce in scena", organizzata dal Comune di Lecce per l’estate salentina. - "Ladies in Rhythm" è il titolo del concerto che vedrà protagoniste Elisabetta Guido (voce) e Carla Petrachi (piano) sabato 17 settembre prossimo, presso il Chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce. Le due artiste saranno accompagnate al contrabbasso da Michele Colaci e alla batteria da Francesco Pennetta. Il concerto è’ inserito nella rassegna "Lecce in scena", organizzata dal Comune di Lecce per l’estate salentina.





L’ensemble proporrà al pubblico brani molto noti del repertorio jazz e latin, e costituirà occasione in particolare per Elisabetta Guido per presentare anche nella sua città d’origine (dopo i due appuntamenti dei mesi scorsi di Roma e Milano) alcune sonorità dal nuovo album del suo trio, intitolato "Arabesque" ed edito da Alfa Music.

Ospite della serata sarà il cantante e autore di jazz Maurizio Petrelli, che farà anche un omaggio al grande Nicola Arigliano; prevista inoltre un’altra sorpresa musicale.

Elisabetta Guido è una vocalist, pianista ed autrice di jazz. Ha collaborato e inciso con personaggi provenienti da diversi ambienti musicali, come Renzo Arbore, Paolo Belli, Cheryl Porter, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro. E’ anche una didatta nei Conservatori italiani e si occupa della community Instagram e TikTok "Art of Singing Ita", che mette insieme cantanti da tutta Italia. E’ infine direttrice del coro gospel salentino "A.M. Family", e lavora ed incide anche con il suo omonimo trio con i milanesi Mirko Fait e Martino Vercesi.

Carla Petrachi e’ pianista e cantante, docente di pianoforte presso il Conservatorio di Lecce. E’ pianista ufficiale dello spettacolo "Dignità autonome di prostituzione" di Luciano Melchionna, e ha collaborato con grandi artisti, uno su tutti Nicola Piovani. E’ organista ufficiale della Cattedrale di Lecce e pianista del coro "A.M. Family" e di altre formazioni corali.

A organizzare la serata "DeLu’ Concept Store"; il design dei manifesti e delle locandine e’ di Maurizio D’Anna. Fotografo ufficiale della serata l’azienda salentina "Cameralight", sponsor della serata insieme a Banca Popolare Pugliese, Masseria Corsano, De Trane Coperture e "Re Matto" di Leverano, "Alabama" Maestri Pasticceri, Temino Premium Properties.

Il biglietto ha il costo di 10 euro e si può acquistare in prevendita presso il Castello Carlo V, alla Clinica dell’Accendino in via Imperatore Adriano 31, oppure presso DeLu’ Concept Store in via Monte San Michele 9, o ancora direttamente al botteghino dei Teatini durante la serata del 17 settembre. Per info contattare il +393318631737.