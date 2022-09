MSC Crociere punta sulla valorizzazione delle attività MICE con una campagna dedicata insieme agli agenti di viaggio

NAPOLI – MSC Crociere è alla guida di una nuova campagna con gli agenti di viaggio per attirare le attività di Meetings, Incentives, Conferences and Events (MICE) a bordo delle navi per la stagione invernale 2022/23 e per l'estate 2023, evidenziando i vantaggi delle crociere rispetto agli hotel o ai resort. – MSC Crociere è alla guida di una nuova campagna con gli agenti di viaggio per attirare le attività di Meetings, Incentives, Conferences and Events (MICE) a bordo delle navi per la stagione invernale 2022/23 e per l'estate 2023, evidenziando i vantaggi delle crociere rispetto agli hotel o ai resort.





La campagna fa seguito alle richieste di agenti, multinazionali e agenzie di eventi che hanno registrato una ripresa della domanda di attività MICE dopo gli impatti sul settore nel 2020 e 2021 dovuti alla pandemia globale.

I team commerciali di MSC Crociere in Italia incontreranno gli agenti di viaggio durante tutto il mese di settembre per spiegare le attrazioni e i vantaggi per i clienti MICE a bordo delle 19 navi della compagnia e delle due nuove navi che si aggiungeranno alla flotta nel corso dell'anno, MSC Seascape e MSC World Europa.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: "Le nostre navi presentano grandi vantaggi rispetto agli hotel e ai resort come sedi di eventi MICE, indipendentemente dalle dimensioni e dalla portata dell'azienda. Ci sono un’ampia offerta di ristorazione, una serie di diverse opzioni di intrattenimento di cui godere e, naturalmente, diverse destinazioni da esplorare e scoprire, il tutto in un unico viaggio".

Ogni nave ha il proprio teatro, sale conferenze, sale da pranzo, bar e saloni che possono essere personalizzati e adattati ai desideri dei clienti MICE. Ogni nave di MSC Crociere dispone di esperti Events Manager in grado di organizzare un’ampia gamma di attività a bordo e a terra.

Anche le location, i menu, gli omaggi, i programmi giornalieri, la segnaletica e gli schermi LED possono essere personalizzati e MSC Crociere può anche progettare escursioni a terra su misura nonché creare programmi di intrattenimento ad hoc.

"Gli ultimi 24 mesi sono stati molto impegnativi per il mercato MICE, non vediamo l'ora di fare la nostra parte e di aiutare la nostra rete di agenti a offrire incredibili opportunità ai loro clienti" conclude Leonardo Massa.