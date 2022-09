Passerella Mediterranea 2022 ‘Donne Non Pupe’: al via da Grottaglie la manifestazione che celebra artigianalità e territorio

GROTTAGLIE (TA) - Raccontare il territorio per il tramite delle sue eccellenze artigiane. È così che gli abiti da cerimonia sartoriali, unici ed eleganti, e le tipiche ceramiche artistiche locali diventano occasione per dare concreta opportunità di promozione a tutta una Comunità.E’ questo l’obiettivo della serie di eventi di Passerella Mediterranea 2022 - Donne non Pupe che partirà da Grottaglie con la due giorni di appuntamenti del 24 e 25 settembre e che verrà ufficialmente presentata alla stampa lunedì 12 settembre presso la sala consiliare del comune di Grottaglie.La kermesse giunge quest’anno alla settima edizione sempre con lo stesso spirito: celebrare il talento, promuovere la vocazione artigiana coinvolgendo gli attori locali, perfezionare un binomio - quello tra arte sartoriale ed arte ceramica - che rappresenta autentico volàno per l’economia locale e, sopra ogni cosa, rendere il territorio, con i suoi scorci e le sue bellezze storiche e monumentali, protagonista assoluto di un appassionante racconto.Un solo percorso narrativo che mette al centro il territorio ma tante espressioni diverse. Sì perchè l’ideatore Damiano Comes ha pensato non ad uno ma a tanti linguaggi stilistici: artigianalità, certo, vera e propria cifra identificativa del comune di Grottaglie, ma anche dibattiti, fotografia, moda e solidarietà. E, soprattutto, le eccellenze del territorio, dalle ceramiche di Gaetano Fasano agli abiti da sposa di Carmela Comes.L’evento è stato già presentato a Milano, città dove, nel prossimo novembre, terminerà il mirabolante viaggio di ‘Donne non Pupe’. Ora, i dettagli e il programma delle iniziative saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in loco, alla quale prenderanno parte, oltre allo stesso Comes e alla coordinatrice del progetto Enrica Manelli, il sindaco di Grottaglie, Ciro d’Alò, il Commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto, On. Gianfranco Chiarelli, gli assessori comunali rispettivamente al turismo e alle politiche sociali, Antonio Vinci e Marianna Annichiarico. Modera i lavori Vitantonio Marzano.