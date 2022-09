Piano City Lecce, successo della prima giornata

LECCE - E’ stato un grande successo. La prima giornata di Piano City Lecce, ieri, ha riempito di note e bellezza Lecce e alcuni tra i suoi luoghi più significativi, per la gioia dei residenti, ma anche dei turisti che ancora affollano numerosi la città. Il centro ippico militare della Scuola di cavalleria, il serbatoio dell’Acquedotto pugliese di via Diaz, la Fondazione Biscozzi-Rimbaud, la linea M1 al Terminal dei bus del Foro Boario: solo alcuni degli appuntamenti che ieri hanno visto pianisti di fama mondiale intrattenere con la loro arte gli appassionati di musica, e non solo.Domani la terza e ultima giornata della prima edizione di Piano City Lecce, che si avvale della direzione artistica di Andrea Mariano. Tre giorni di musica totalmente gratuita, organizzati in collaborazione con il Comune di Lecce e Yamaha Make Waves, d’intesa con la Soprintendenza ai beni culturali di Lecce e Brindisi; cinquanta pianisti tra professionisti e studenti in azione, diciannove diverse location tra City concert, Street concert e House concert, quaranta concerti. Il Festival, organizzato dall’associazione Icon Radio Visual Group APS (presieduta da Alessandro Maria Polito), nasce da un format ideato nel 2010 a Berlino da Andreas Kern, pianista apprezzatissimo in ambito internazionale per la sua capacità di innovare la musica e valorizzare al contempo la bellezza delle città. Gran finale domani sera al Teatro romano con il concerto di Giovanni Caccamo.MATTINACLASSICA - CITY CONCERTOre 10:00 Conservatorio “TITO SCHIPA” (Via V. Ciardo, 2)ETTORE DE GIORGI| Musiche di F. Busoni/G. Bizet, G. Gershwin/E. Wilde, I. Paderewski, P. TchaikovskyJAZZ - CITY CONCERTOre 10:30 Galleria Art&Co (Via 47° Reg. Fanteria, 21)SIMONE SPEDICATO| Composizioni dell’artistaJAZZ - CITY CONCERTOre 11:00 Conservatorio “TITO SCHIPA” (Via V. Ciardo, 2)ALESSANDRO SGOBBIO| Composizioni dell’artistaCONTEMPORANEA - STREET CONCERTOre 11:00 SGM (Linea M1)LUCA ALEMAGNA| “Napoli incontra New York”JAZZ - HOUSE CONCERTOre 11:30 Casa CDMAALOREDANA PILUSO| Musiche di A. PiazzollaCONTEMPORANEA - CITY CONCERTOre 12:00 Conservatorio “TITO SCHIPA” (Via V. Ciardo, 2)ALBERTO CIPOLLA| Composizioni dell’artistaPOMERIGGIO/SERACLASSICA - CITY CONCERTOre 17:00 Villa Mellone (Via G. Manzù)ALBERTO CHINES| Musiche di J. S: Bach, B. Bartók, L. V. BeethovenCLASSICA - CITY CONCERTOre 18:00 Villa Mellone (Via G. Manzù)FRANCESCA MARIA VILLANI| Musiche di J. S: Bach, J. Brahms, M. RavelCONTEMPORANEA - STREET CONCERTOre 19:00 Rione Santa Rosa - Ina Case (Piazza Indipendenza)ANDREA GRANITZIO| Composizioni dell’artistaJAZZ - CITY CONCERTOre 19:00 Sede Ministero Beni Culturali (Ex Ospedale dello Spirito Santo)SALVATORE SCLAFANI| “Musiche Migranti” - Musiche di I. Albéniz, F. Chopin, G. Gershwin, A. Ginastera, C. Guastavino, S. Joplin, D. Scarlatti, A. VilloldoCLASSICA - SPECIAL EVENT | SILENT CONCERTOre 20:30 Castello Carlo VANDREA VIZZINI (pianista),ANTONIO GARGIULO (voce narrante)CONTEMPORANEA - CHIUSURA PIANO CITY LECCE 2022Ore 23:00 Teatro RomanoALESSIO NELLI aperturaA seguireGIOVANNI CACCAMO in concerto