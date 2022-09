Puglia, Sasso: "I pugliesi non dimenticano lo scempio di Conte sulla scuola"

BARI - «Il maldestro tentativo di accreditarsi presso i cittadini della Puglia da parte di Giuseppe Conte è uno dei punti più bassi di questa campagna elettorale. Parliamo di un personaggio che non vive nella nostra regione da una vita e che in questi anni ne è rimasto assai distante, non solo fisicamente. Queste giravolte dell’ultimo momento non possono far dimenticare ai pugliesi gli scempi di cui si è macchiato mentre ricopriva l’incarico di presidente del Consiglio e i suoi clamorosi voltafaccia, a cominciare dal disconoscimento dei decreti sicurezza che lui stesso aveva firmato». Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione.«Per quanto riguarda il mondo della scuola, Conte ha sulla coscienza la nomina del peggior ministro dell’Istruzione di sempre: quella Lucia Azzolina insieme alla quale ha sperperato miliardi di euro dei contribuenti per iniziative risibili come i banchi a rotelle. Lo stesso improbabile binomio ha sistematicamente tradito le promesse fatte ai lavoratori della scuola, negando sacrosanti diritti agli insegnanti precari e “ingabbiando” i docenti a mille chilometri da casa. Senza dimenticare le chiusure delle scuole – sottolinea Sasso – anche quando l’emergenza pandemica non le richiedeva più. Un completo disastro che non si può certo rimuovere con qualche dichiarazione di circostanza. Oggi, dunque, - conclude Sasso - chiede il voto a quei giovani che ha tenuto a lungo chiusi in casa insieme al ministro Speranza".